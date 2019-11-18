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Espreso.tvОбщество"Слуга народа"-борець Беленюк дал советы депутатам, как защититься от нападений. Видео

"Слуга народа"-борець Беленюк дал советы депутатам, как защититься от нападений. Видео

Депутат от "Слуги народа" и украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк дал народным избранникам советы, как себя защитить во время нападений

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

В видео Беленюк дает советы на 2 случая:

  • когда хватают за рубашку
  • когда атакуют спереди

 

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