"Слуга народа"-борець Беленюк дал советы депутатам, как защититься от нападений. Видео
18 ноября, 2019, 13:46
Депутат от "Слуги народа" и украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк дал народным избранникам советы, как себя защитить во время нападений
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