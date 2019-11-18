"Рост экономики на 5-7% в год является сложным, но выполнимым", - Маркарова назвала 4 условия для этого
Об этом в интервью журналу НВ рассказала министр финансов Оксана Маркарова.
"Например, отсутствие рынка земли серьезно сдерживает инвестиции в землю, как следствие - тормозит производительность сельского хозяйства", - отметила она.
По словам Маркаровой, обещанные премьер-министром Алексеем Гончаруком 5-7% роста ВВП в год, - задача сложная, но достижимая. В значительной степени ее выполнение зависит от прямых инвестиций в экономику.
"Земля, инвестиции, приватизация, развитие инфраструктуры благодаря концессиям, закон о которых уже принят, - вот те четыре элемента, которые дадут обещанный рост", - перечислила министр финансов условия развития экономики.
Также она отметила, что проведение земельной реформы должно обеспечить дополнительный рост ВВП на 2% и более в год.
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