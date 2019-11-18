 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Рост экономики на 5-7% в год является сложным, но выполнимым", - Маркарова назвала 4 условия для этого

"Рост экономики на 5-7% в год является сложным, но выполнимым", - Маркарова назвала 4 условия для этого


фото: epravda
Рост ВВП Украины на 5-7% в год является сложной задачей, но выполнимой, считает министр финансов Украины, поскольку страна еще не использовала даже стандартные рецепты для этого

Об этом в интервью журналу НВ рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Например, отсутствие рынка земли серьезно сдерживает инвестиции в землю, как следствие - тормозит производительность сельского хозяйства", - отметила она.

По словам Маркаровой, обещанные премьер-министром Алексеем Гончаруком 5-7% роста ВВП в год, - задача сложная, но достижимая. В значительной степени ее выполнение зависит от прямых инвестиций в экономику.

"Земля, инвестиции, приватизация, развитие инфраструктуры благодаря концессиям, закон о которых уже принят, - вот те четыре элемента, которые дадут обещанный рост", - перечислила министр финансов условия развития экономики.

Также она отметила, что проведение земельной реформы должно обеспечить дополнительный рост ВВП на 2% и более в год.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать