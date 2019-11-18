"Печать антихриста": в ПЦУ опровергли миф о биометрическом паспорте и "отречении от Господа"

18 ноября, 2019, 09:37

Вокруг биометрического паспорта идут споры среди представителей разных конфессий: людей запугивают потерей приватности, "отречением от Господа", "печатью антихриста".

Об этом ПЦУ сообщила в Facebook.

"На самом деле Православная Церковь Украина не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса. Никакой религиозной подоплеки в биометрического паспорта нет", - заявили в Церкви.

Отмечается, что сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает нашу жизнь в обществе безопаснее: она помогает быстро установить личность и помочь ей, если возникнет такая необходимость, или задержать человека, если он нарушил закон.

"То, что из Писания известно, как "печать антихриста", может быть принято только по осознанному выбору человека, который отречется от Бога. Тайно, через технологии, без ведома самого лица никто не сможет сделать верующего христианина слугой дьявола", - отметили в ПЦУ.

В церкви добавили, что паспорта, идентификационные коды и персональные данные касаются материального мира, "тогда как настоящая вера в Господа - в душе, на ней никто не сможет поставить "печать", или отделить человека от любви Божьей, если он сам не отречется от нее".