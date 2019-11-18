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Espreso.tvОбщество"Он гениальный схемщик": Луценко рассказал, как к нему в гости приезжал Коломойский

"Он гениальный схемщик": Луценко рассказал, как к нему в гости приезжал Коломойский

31 августа олигарх Игорь Коломойский приезжал в гости к экс-генпрокурору Юрию Луценко

Об этом Луценко рассказал в интервью Украинской правде.

Журналист у него спросил, о чем они говорили с Коломойским, когда тот приезжал в гости 31 августа.

"Игорь Валерьевич - известный шутник. Он приехал и говорит: "Я тебе на хвосте "Схемы" (журналистов-расследователей проекту "Схемы", - ред.) привез". Пришлось ужинать в доме, а не на веранде, так как летали квадрокоптеры везде. А зачем, чтобы квадрокоптеры заглядывали, какую минеральную воду мы пьем? Мы встречались и говорили о жизни. Коломойский - один из самых умных людей этой страны. Это отнюдь не означает, что я юридически всегда на его стороне. Он гениальный схемщик", - ответил Луценко.

Экс-генпрокурор также отметил, что общается с десятками "умных и влиятельных людей".

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