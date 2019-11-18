"Ни одного инвестора не пригласите": Омелян о задержании главы Укрэксимбанка Гриценко

18 ноября, 2019, 22:31

Эксминистр инфраструктуры Владимир Емельян выступил за более лояльное отношение к экономическим преступников, потому что аресты негативно влияют на отношение инвесторов

Об этом он заявил в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Атмосфера (общение с инвесторами, - ред.) и так была невеселой, хотя у нас комедиант - президент, а теперь она становится очень печальной и трагической, поскольку инвесторы очень нервно реагируют на такие (задержание председателей банков, - ред.) вещи. Если начать с личностной стороны этой ситуации, то это дикость", - сказал Омелян.

Он выступил за лояльное отношение к экономическим преступникам

"Здесь оправданий никаких нет, и я бы, честно говоря, в принципе запретил бы правоохранительным органам арестовывать людей и помещать их в СИЗО до выяснения всех обстоятельств и передачи в суд, если эти люди не убили кого-либо. Есть экономическое правонарушение: под залог, ограничили передвижение, электронный браслет, это нормально, но бросать человека в СИЗО, это простите меня - сталинские методы, Советский Союз. Когда тебе неугоден кто-то, ты его отправишь в тюрьму, а потом будем разбираться - на каждого найдется какая-то вина" , - добавил Омелян.

Экс-министр добавил, что аресты негативно влияют на отношение инвесторов.

"Во-вторых, ситуация, когда мы имеем "Райффайзенбанк", "Укрэксимбанк", два руководителя арестованы. Вы так ни одного инвестора не пригласите, я вспоминаю свой разговор, еще будучи министром последние недели,

я разговаривал с мощным инвестором, который хотел зайти в Украинe, создать здесь огромное предприятие. Я говорю: ничего не меняется, политика та же самая, мы вступаем в ЕС и НАТО. Несмотря на то что правительство,

президент поменялся. Говорят: Володя, мы Вам доверяем, но сказки здесь не рассказывайте. У меня есть ответственность перед акционерами, если я сейчас завожу $500-600 млн в Украине, создаю производство,

а потом какой-то олигарх решением суда маленького отнимает у меня все - я не объясню это перед акционерами. Это реальность, в которую мы возвращаемся, то есть на самом деле, тема коррупции поутихла, хотя очень много

сигналов, что происходит на самом деле", - подытожил Омелян.