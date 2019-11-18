"Не дай слить #СправиМайдану": от Зеленского требуют вне очереди собрать Раду

18 ноября, 2019, 18:47

Адвокаты дел Майдана требуют собрать заседание Рады, чтобы проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.

"Депутаты цинично проигнорировали шанс спасти следствие по делам Майдана". Не успели "рассмотреть правку, которая позволяет части следователей по Майдану перейти в ГБР и сохранить расследование (поправку №318 к законопроекту №2116)", - говорится в сообщении.

Вопрос с правкой завис до 3 декабря 2019 г. А дедлайн передачи дел - 20 ноября 2019 г.

Группа высказала ряд требований:

От президента созвать внеочередное заседание Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Не передавать производство по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, до создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей и прокуроров, которые уже расследуют дела Майдана.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нереалистичным созыв парламента по требованию адвокатов семей Небесной Сотни.

"Сегодня собрать внеочередную сессию будет достаточно трудно, потому что народные депутаты сейчас работают в округах. Следующая неделя - это работа в комитетах... Поэтому я думаю, что это трудно сделать", - цитирует агентство Интерфакс-Украина Разумкова.

Он допустил, что Рада может рассмотреть законопроект и принять в целом в первый рабочий день. Депутаты смогут вернуться к этому вопросу на пленарной неделе 3-6 декабря.