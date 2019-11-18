"Джулиани интересовался, есть ли здесь наша подследственность", - Луценко о заявлениях Байдена по смене генпрокурора
Об этом Луценко заявил в интервью "Украинской правде".
Луценко рассказал, как во время встречи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани ему показали видео, на котором экс-вицепрезидент Джо Байден рассказывал, что может легко решать дела в Украине. В частности, речь шла о том, что Байден потребовал отставки генерального прокурора Украины.
"Джулиани меня спрашивал, интересовался, есть ли здесь наша подследственность. Я и ответил: нет. Если это есть, то это должно быть дело, возбужденное у вас относительно вашего чиновника. А дальше вступает международная правовая помощь", - сказал Луценко.
По его словам, в рамках этого дела Америка или любая другая страна имеет два варианта действий: отправить запрос или создать совместную следственную группу JIT - Joint Investigation Team.
"И тогда вся наша информация становится общей информацией, вся ваша информация также становится общей информацией. И это гораздо быстрее и эффективнее. Но украинской юрисдикции я здесь не вижу", - добавил ексгенпрокурор.
- Напомним, что заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший генпрокурор Юрий Луценко вели "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-