"Джулиани интересовался, есть ли здесь наша подследственность", - Луценко о заявлениях Байдена по смене генпрокурора

18 ноября, 2019, 08:50

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не видел юрисдикции Украины в вопросах возможного давления Джозефа Байдена на украинских чиновников

Об этом Луценко заявил в интервью "Украинской правде".

Луценко рассказал, как во время встречи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани ему показали видео, на котором экс-вицепрезидент Джо Байден рассказывал, что может легко решать дела в Украине. В частности, речь шла о том, что Байден потребовал отставки генерального прокурора Украины.

"Джулиани меня спрашивал, интересовался, есть ли здесь наша подследственность. Я и ответил: нет. Если это есть, то это должно быть дело, возбужденное у вас относительно вашего чиновника. А дальше вступает международная правовая помощь", - сказал Луценко.

По его словам, в рамках этого дела Америка или любая другая страна имеет два варианта действий: отправить запрос или создать совместную следственную группу JIT - Joint Investigation Team.

"И тогда вся наша информация становится общей информацией, вся ваша информация также становится общей информацией. И это гораздо быстрее и эффективнее. Но украинской юрисдикции я здесь не вижу", - добавил ексгенпрокурор.