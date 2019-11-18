"Дело Хизб ут-Тахрир": крымский "суд" отклонил обжалование ареста двух фигурантов

18 ноября, 2019, 20:00

Подконтрольный Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов на продление меры пресечения фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслану Месутову и Эльдару Кантимирову

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Таким образом, они останутся в изоляторе до 20 февраля 2020 года.

"18 ноября Верховным судом Крыма рассмотрена моя апелляционная жалоба в интересах моего подзащитного Рустема Месутова. До начала судебного заседания было вынесено решение о проведении заседания в закрытом режиме. Адвокатом Азаматовым подавались ходатайства об открытии процесса. Суд допустил гласность только во время объявления решения. Суд посоветовался две минуты, однако за это время родственники наших подзащитных не успели попасть в зал суда. Я ходатайствовал о доставке моего подзащитного в зал суда, однако суд не удовлетворил это мое требование, и мой подзащитный вместе с Эльдаром Кантемировым участвовали в заседании через видеоконференцсвязь с СИЗО. Поэтому обсудить с моим подзащитным вопросы, в которых присутствует некая адвокатская тайна, не казалось возможным. В итоге суд наши апелляционные жалобы отклонил", - рассказал адвокат Сияр Панич.