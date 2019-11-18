"Батькивщина" разработала план, как сорвать принятие закона о рынке земли

18 ноября, 2019, 14:39

Тимошенко надеется через суд заблокировать рассмотрение в Раде закона о рынке земли

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время брифинга, передает Украинская правда.

"Один из пунктов этого плана - это обратиться в Конституционный суд за толкованием, может ли Верховная Рада, президент, принимать/подписывать законы о распродаже сельскохозяйственной земли без всеукраинского референдума", - сказала Тимошенко.

Она сообщила, что ее партия обратится в суд с просьбой о безотлагательном рассмотрении этого вопроса, чтобы получить ответ в течение месяца.

Также Тимошенко добавила, что закон о продаже земли нарушает около 10 статей Конституции.

Тимошенко рассчитывает, что Конституционный суд еще до второго чтения примет решение, что без референдума в Верховной Раде не может рассматриваться ни один законопроект о рынке земли.