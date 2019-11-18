 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Батькивщина" разработала план, как сорвать принятие закона о рынке земли

"Батькивщина" разработала план, как сорвать принятие закона о рынке земли


фото: ba.org.ua
Тимошенко надеется через суд заблокировать рассмотрение в Раде закона о рынке земли

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время брифинга, передает Украинская правда.

"Один из пунктов этого плана - это обратиться в Конституционный суд за толкованием, может ли Верховная Рада, президент, принимать/подписывать законы о распродаже сельскохозяйственной земли без всеукраинского референдума", - сказала Тимошенко.

Она сообщила, что ее партия обратится в суд с просьбой о безотлагательном рассмотрении этого вопроса, чтобы получить ответ в течение месяца.

Также Тимошенко добавила, что закон о продаже земли нарушает около 10 статей Конституции.

Тимошенко рассчитывает, что Конституционный суд еще до второго чтения примет решение, что без референдума в Верховной Раде не может рассматриваться ни один законопроект о рынке земли.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать