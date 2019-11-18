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Espreso.tvОбществоПристайко: развал России создаст для Украины еще больше проблем

Пристайко: развал России создаст для Украины еще больше проблем


фото: rbc.ua
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что возможный развал России создаст еще больше проблем для Украины

Об этом Пристайко заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что сейчас развалится Россия. Мы ставим перед собой более прагматичные цели. Мы хотим достичь мира гораздо раньше", - отметил Пристайко.

По словам Пристайко, это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится.

"Нам бы не хотелось, чтобы это произошло у наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем. Но наш интерес - первый, а что будет происходить в самой России - это уже потом", - заявил министр .

  • Ранее Пристайко не исключил электронного голосования для переселенцев из Донбасса.
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