Проверить законность вырубки леса в Карпатах онлайн: в реестр добавили еще две области
18 ноября, 2019, 13:44
Государственное агентство лесных ресурсов подключило лесохозяйственные предприятия Житомирской и Закарпатской области в электронный реестр разрешительных билетов на заготовку древесины и онлайн-карты рубок
Об этом сообщает правительственный портал.
Всего же на сайте доступна информация о восьми областях - Черниговской, Полтавской, Ривненской, Киевской, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Житомирской.
С помощью сервиса LK.UKRFOREST.COM. украинцы могут проверить является ли законной вырубка, свидетелями которой они стали. Сайт получает Геоданные устройства и может определить местонахождение владельца. Если, находясь в лесу, пользователь видит вырубку, то с помощью ресурса можно проверить, есть ли на нее соответствующие разрешения.
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