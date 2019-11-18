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Espreso.tvОбществоПроверить законность вырубки леса в Карпатах онлайн: в реестр добавили еще две области

Проверить законность вырубки леса в Карпатах онлайн: в реестр добавили еще две области


фото: glavcom
Государственное агентство лесных ресурсов подключило лесохозяйственные предприятия Житомирской и Закарпатской области в электронный реестр разрешительных билетов на заготовку древесины и онлайн-карты рубок

Об этом сообщает правительственный портал.

Всего же на сайте доступна информация о восьми областях - Черниговской, Полтавской, Ривненской, Киевской, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Житомирской.

С помощью сервиса LK.UKRFOREST.COM. украинцы могут проверить является ли законной вырубка, свидетелями которой они стали. Сайт получает Геоданные устройства и может определить местонахождение владельца. Если, находясь в лесу, пользователь видит вырубку, то с помощью ресурса можно проверить, есть ли на нее соответствующие разрешения.


 

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