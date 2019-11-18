Протестующие в Тбилиси полностью заблокировали здание парламента

18 ноября, 2019, 10:33

В грузинской столице Тбилиси по состоянию на утро здание парламента полностью заблокировано представителями оппозиции

На ворота здания оппозиционеры повесили цепи с замками, а мешками со строительным мусором и песком перекрыты улицы, по которым депутаты на служебных автомобилях подъезжают к зданию, сообщает Интерфакс-Украина.

Около 200 оппозиционеров провели всю ночь у парламента в палатках, вблизи которых в железных бочках горят костры для обогрева.

"Призываю парламентариев во избежание инцидентов сегодня воздержаться от выхода на работу. У оппозиции есть конкретный план действий, который не выходит за рамки закона и Конституции", - сказал лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

По его словам, сегодня вечером планируется встреча лидеров оппозиции с представителями дипломатического корпуса.

Он сообщил, что митинг оппозиции у здания парламента продлится до выполнения требований об отставке правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.