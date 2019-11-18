Протестующие в Тбилиси полностью заблокировали здание парламента
На ворота здания оппозиционеры повесили цепи с замками, а мешками со строительным мусором и песком перекрыты улицы, по которым депутаты на служебных автомобилях подъезжают к зданию, сообщает Интерфакс-Украина.
Около 200 оппозиционеров провели всю ночь у парламента в палатках, вблизи которых в железных бочках горят костры для обогрева.
"Призываю парламентариев во избежание инцидентов сегодня воздержаться от выхода на работу. У оппозиции есть конкретный план действий, который не выходит за рамки закона и Конституции", - сказал лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.
По его словам, сегодня вечером планируется встреча лидеров оппозиции с представителями дипломатического корпуса.
Он сообщил, что митинг оппозиции у здания парламента продлится до выполнения требований об отставке правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
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