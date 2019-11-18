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Espreso.tvОбществоПрокуратура просит арестовать главу "Укрэксимбанка" Гриценко с залогом 100 млн грн

Прокуратура просит арестовать главу "Укрэксимбанка" Гриценко с залогом 100 млн грн

Александр Гриценко
Александр Гриценко
фото: bankerclub
Прокуратура просит судей арестовать Александра Гриценко, главу "Укрэксимбанка", с залогом в размере 100 млн гривень

Об этом сообщает РБК-Украина.

Прокуроры требуют взять Гриценко под стражу. В качестве альтернативной меры обвинение настаивает на заставе в размере 100 млн гривень.

Адвокаты Гриценко настаивают на том, что его задержание было проведено без постановления суда и с грубыми нарушениями законов.

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