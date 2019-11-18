Прокуратура просит арестовать главу "Укрэксимбанка" Гриценко с залогом 100 млн грн
18 ноября, 2019, 16:42
Прокуратура просит судей арестовать Александра Гриценко, главу "Укрэксимбанка", с залогом в размере 100 млн гривень
Об этом сообщает РБК-Украина.
Прокуроры требуют взять Гриценко под стражу. В качестве альтернативной меры обвинение настаивает на заставе в размере 100 млн гривень.
Адвокаты Гриценко настаивают на том, что его задержание было проведено без постановления суда и с грубыми нарушениями законов.
- Председателю правления "Укрэксимбанка" Александру Гриценко вручили подозрение.
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