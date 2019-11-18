 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрогноз стабильный: S&P улучшило рейтинг Киева до уровня "В"

Прогноз стабильный: S&P улучшило рейтинг Киева до уровня "В"


фото: Inbusiness
Международное агентство S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом

Об этом сообщается в Пресс-релизе агентства.

Улучшение прогноза по рейтингам в S&P объясняют двумя факторами. Во-первых, эксперты агентства ожидают, что, завершив строительство объектов инфраструктуры следующего года, Киев полностью погасит долг перед центральным правительством, позволит сократить прямой долг до 2021 года на 50%.

Во-вторых, они считают, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Виталия Кличко и даты следующих местных выборов не скажется негативно на возможности города выполнять свои долговые обязательства

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать