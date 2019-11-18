Прогноз стабильный: S&P улучшило рейтинг Киева до уровня "В"
18 ноября, 2019, 13:17
Международное агентство S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом
Об этом сообщается в Пресс-релизе агентства.
Улучшение прогноза по рейтингам в S&P объясняют двумя факторами. Во-первых, эксперты агентства ожидают, что, завершив строительство объектов инфраструктуры следующего года, Киев полностью погасит долг перед центральным правительством, позволит сократить прямой долг до 2021 года на 50%.
Во-вторых, они считают, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Виталия Кличко и даты следующих местных выборов не скажется негативно на возможности города выполнять свои долговые обязательства
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