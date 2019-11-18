Политзаключенного Шумкова в российской колонии посетил украинский консул
18 ноября, 2019, 20:51
Украинского политзаключенного Александра Шумкова посетил консул в российской колонии
Об этом сообщила тетя политзаключенного Людмила в Facebook.
Она сообщила, что 15 ноября Шумкова удалось посетить представителю консульского отдела посольства Украины.
"Сейчас Александр находится в ШИЗО. Руководство колонии назначило ему очередное "наказание" на 12 суток", - сообщила тетя политзаключенного.
По ее словам, после обращения в суд с требованием признания незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд, с начала осени администрация вынесла Шумкову 16 устных выговоров.
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