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Espreso.tvОбществоПолитзаключенного Шумкова в российской колонии посетил украинский консул

Политзаключенного Шумкова в российской колонии посетил украинский консул

Украинского политзаключенного Александра Шумкова посетил консул в российской колонии

Об этом сообщила тетя политзаключенного Людмила в Facebook.

Она сообщила, что 15 ноября Шумкова удалось посетить представителю консульского отдела посольства Украины.

"Сейчас Александр находится в ШИЗО. Руководство колонии назначило ему очередное "наказание" на 12 суток", - сообщила тетя политзаключенного.

По ее словам, после обращения в суд с требованием признания незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд, с начала осени администрация вынесла Шумкову 16 устных выговоров.

 

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