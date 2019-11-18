 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНанес ущерб на $1600: экс-работник McDonald&#39;s клал клиентам дополнительный нагетс

Нанес ущерб на $1600: экс-работник McDonald's клал клиентам дополнительный нагетс

В Канаде бывший работник McDonald's Коди Бондарчак клал клиентам дополнительный - одиннадцатый - нагетс

Об этом он написал в Twitter:

"Я работал в McDonald's в течение 2,5 года и клал 11-й Нагетс почти в каждую порцию из 10 штук, сделанную мной".

В комментариях у Бондарчака спросили, существует ли срок давности у преступлений за кражу нагетсов, на что тот ответил, что надеется на это, ведь, по его подсчетам, должен McDonald's около $1600.

Также экс-работника уже назвали "Робин Гудом наггетсов" и "Героем".

Его сообщение ретвитнули 78000 раз.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать