Нанес ущерб на $1600: экс-работник McDonald's клал клиентам дополнительный нагетс

18 ноября, 2019, 08:19

В Канаде бывший работник McDonald's Коди Бондарчак клал клиентам дополнительный - одиннадцатый - нагетс

Об этом он написал в Twitter:

"Я работал в McDonald's в течение 2,5 года и клал 11-й Нагетс почти в каждую порцию из 10 штук, сделанную мной".

В комментариях у Бондарчака спросили, существует ли срок давности у преступлений за кражу нагетсов, на что тот ответил, что надеется на это, ведь, по его подсчетам, должен McDonald's около $1600.



Также экс-работника уже назвали "Робин Гудом наггетсов" и "Героем".

Его сообщение ретвитнули 78000 раз.

I worked at McDonald's for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made - Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) 16 ноября 2019 г.

Is there a statute of limitations on grand-theft-nuggets? - Alberta Fact Checker (@North_Resists) 16 ноября 2019 г.