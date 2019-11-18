Нанес ущерб на $1600: экс-работник McDonald's клал клиентам дополнительный нагетс
18 ноября, 2019, 08:19
В комментариях у Бондарчака спросили, существует ли срок давности у преступлений за кражу нагетсов, на что тот ответил, что надеется на это, ведь, по его подсчетам, должен McDonald's около $1600.
В Канаде бывший работник McDonald's Коди Бондарчак клал клиентам дополнительный - одиннадцатый - нагетс
Об этом он написал в Twitter:
"Я работал в McDonald's в течение 2,5 года и клал 11-й Нагетс почти в каждую порцию из 10 штук, сделанную мной".
В комментариях у Бондарчака спросили, существует ли срок давности у преступлений за кражу нагетсов, на что тот ответил, что надеется на это, ведь, по его подсчетам, должен McDonald's около $1600.
Также экс-работника уже назвали "Робин Гудом наггетсов" и "Героем".
Его сообщение ретвитнули 78000 раз.
I worked at McDonald's for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made- Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) 16 ноября 2019 г.
Is there a statute of limitations on grand-theft-nuggets?- Alberta Fact Checker (@North_Resists) 16 ноября 2019 г.
I hope so because I calculated it and I would owe Ronald about $ 1,600- Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) 16 ноября 2019 г.
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