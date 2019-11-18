Министерство защиты окружающей среды назвало ТОП-20 загрязнителей воздуха. Список
18 ноября, 2019, 15:44
Большинство предприятий, которые загрязняют воздух, это предприятия металлургической промышленности и ТЭС
Об этом Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщает в Facebook.
Из 20 объектов, которые выбрасывают больше загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 7 - расположены в Днепропетровской области, 5 - в Донецкой, 2 - в Запорожской и по 1 предприятию в Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Черкасской, Винницкой, Киевской областях.
- ЧАО "ММК им 1. Ильича" Донецкая область, город Маруиполь
- ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" 2 Днепропетровская область, город Кривой Рог
- Обособленное подразделение "Бурштынская ТЭЦ" ОАО "ДТЭК Западэнерго", Ивано-Франковская область, город Бурштын,
- ОП "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", Донецкая область, город Курахово
- ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область, город Павлоград
- Углегорская ТЭС ПАО "Центрэнерго", Донецкая область, город Светлодарск
- ПАО "Днепровский меткомбинат", Днепропетровская область, город Каменское
- ОП Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго", Запорожская область, город Энергодар
- ЧАО "МК" Азовсталь ", Донецкая область, Мистри Мариуполь
- Обособленное подразделение "Ладыженская ТЭС" ОАО "ДТЭК Западэнерго", Винницкая область, город Ладыжин
- Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго", Киевская область, город Украинка
- ПАО "Запорожский меткомбинат" Запорожсталь ", город Запорожье
- Структурная единица ОАО "Донбассэнерго" "Славянская ТЭС", Донецкая область, город Николаевки
- ОП Добротворская ТЭС ПАО "ДТЭК Западэнерго", Львовская область, пгт. Добротвор
- ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат", Днепропетровская область, город Кривой Рог
- ОП Криворожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго", Днепропетровская область, город Зеленодольск
- ДТЭК Приднепровская ТЭС АО "ДТЭК Днепроэнерго", город Днепр
- ОП "Луганская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", Луганская область, город Счастье
- ОАО "Никопольский завод ферросплавов", Днепропетровская область, город Никополь
- ОАО "Черкасское химволокно", город Черкассы
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