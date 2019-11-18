Министерство защиты окружающей среды назвало ТОП-20 загрязнителей воздуха. Список

18 ноября, 2019, 15:44

Большинство предприятий, которые загрязняют воздух, это предприятия металлургической промышленности и ТЭС

Об этом Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщает в Facebook.

Из 20 объектов, которые выбрасывают больше загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 7 - расположены в Днепропетровской области, 5 - в Донецкой, 2 - в Запорожской и по 1 предприятию в Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Черкасской, Винницкой, Киевской областях.