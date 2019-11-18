Милованов рассказал детали о финансовой поддержке фермеров от государства
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
По его словам, правительство предлагает частичное гарантирование по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли. В бюджете на это заложено 240 млн грн.
"Сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получать поддержку по одному из этих механизмов или по обоим одновременно. В 2020 году предусмотрено 4 млрд грн на государственную поддержку фермеров", - написал министр.
"Приоритетом для введения свободного оборота земель в Украине является как раз пересмотр стоимости и доступности кредитов, особенно это касается малых производителей, которые не имеют четкой финансовой отчетности, а поэтому кредитный ресурс для них является или очень дорогим, или вообще недоступным", - добавил Милованов.
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