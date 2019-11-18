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Espreso.tvОбществоMcDonald`s потролив бренд Alexander Wang за сумку, похожую на их пакет. Фото

McDonald`s потролив бренд Alexander Wang за сумку, похожую на их пакет. Фото

Бренд Alexander Wang опубликовал в Instagram фотографию сумки, а McDonald`s показалось, что сумка похожа на их пакет с фастфудом.

Компания опубликовала шутку на странице филиала в Саудовской Аравии в Instagram.

Дизайнеры подписали фото сумки: "Похоже на перекус". Поэтому филиал McDonald's в Саудовской Аравии разместила фото пакета в том же ракурсе с подписью "Мы сделали это первыми. Важно то, что внутри" и тегнула бренд.

Отметим, что сумка стоит 340 евро.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@alexanderwangny It's what's inside that counts

Публикация от ماكدونالدز السعودية (@mcdonaldsksa)

 

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