Лимит продажи земли в одни руки, вероятно, пересмотрят ко второму чтению законопроекта, - Разумков

18 ноября, 2019, 16:24

При подготовке законопроекта об обращении земли ко второму чтению будет пересмотрен лимит продажи земли в одни руки

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

"Мы обещали, что будем создавать рынок земли. Главные вызовы и предостережения, которые были связаны с этим законопроектом: это вопрос национальной безопасности, продажа земли иностранцам; объемы, которые могут быть продаваемы тому или иному лицу или юридической фирме и передача корпоративных прав ... Максимальный лимит на землю в одни руки - он тоже, скорее всего, будет пересматриваться при подготовке законопроекта между первым и вторым чтением ", - заявил Разумков.

Разумков также выразил надежду на поддержку украинцами во время референдума возможности продавать землю иностранцам.

"Я думаю, что в дальнейшем мы получим поддержку и на референдуме по привлечению инвестиций и привлечение к этому процессу иностранных физических лиц или юридических компаний. Важно, чтобы это был ответственный владелец земли", - добавил Разумков.