Лимит продажи земли в одни руки, вероятно, пересмотрят ко второму чтению законопроекта, - Разумков
Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.
"Мы обещали, что будем создавать рынок земли. Главные вызовы и предостережения, которые были связаны с этим законопроектом: это вопрос национальной безопасности, продажа земли иностранцам; объемы, которые могут быть продаваемы тому или иному лицу или юридической фирме и передача корпоративных прав ... Максимальный лимит на землю в одни руки - он тоже, скорее всего, будет пересматриваться при подготовке законопроекта между первым и вторым чтением ", - заявил Разумков.
Разумков также выразил надежду на поддержку украинцами во время референдума возможности продавать землю иностранцам.
"Я думаю, что в дальнейшем мы получим поддержку и на референдуме по привлечению инвестиций и привлечение к этому процессу иностранных физических лиц или юридических компаний. Важно, чтобы это был ответственный владелец земли", - добавил Разумков.
- Напомним, Верховная Рада проголосовала за проект о рынке земли в первом чтении.
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
-