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Espreso.tvОбществоЛяшко требует открыть уголовное производство против Геруса

Ляшко требует открыть уголовное производство против Геруса

Олег Ляшко требует от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против Андрея Геруса уголовное производство за измену и злоупотребление властью

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Олег Ляшко приехал в Бориспольскую прокуратуру для вручения ему подозрения "за насилие против государственного деятеля".

"Генпрокурор Рябошапка по команде Зеленского фальсифицирует против меня уголовное дело за то, что Радикальная партия борется против российской энергетической агрессии. Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины - останавливаются наши производства, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора. Такая политика власти делает Украину очень слабой и полностью зависимой от России ", - говорит Ляшко.

По его словам, из-за этого возникает огромная катастрофа для национальных интересов.

"Я требую от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против российского "слуги" Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью", - добавляет лидер Радикальной партии.

 

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