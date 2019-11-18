KyivNotKiev аэропорт Катара исправил написание столицы Украины

18 ноября, 2019, 07:40

Международный аэропорт Катара Хамад исправил на своей официальной интернет-странице написания столице Украины с Kiev на Kyiv

Об этом сообщает посольство Украины в Катаре.

"Хорошие новости! Благодаря проведенной посольством работе в рамках мероприятий #CorrectUA международный аэропорт Хамад (Hamad International Airport) в Государстве Катар исправил на своей официальной интернет-странице написание нашей столицы. Теперь имеем Kyiv!" - говорится в сообщении.

В начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и аэропортов с целью изменения правописания Киева латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.