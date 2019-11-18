Киевсовет выделил 83 млрд на развитие транспорта

18 ноября, 2019, 09:30

Депутаты Киевского городского совета утвердили городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры города Киева

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть - 76,1 млрд - будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры Иван Шпилевой.

"Значительное внимание традиционно будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", - сообщил он.

Отмечается, что программа направлена на развитие устойчивой городской мобильности, в частности, приоритет для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта во время планирования и строительства транспортной инфраструктуры.

Также программа предусматривает закупку более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года.