Киевсовет выделил 83 млрд на развитие транспорта
Об этом сообщает пресс служба КГГА.
"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть - 76,1 млрд - будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры Иван Шпилевой.
"Значительное внимание традиционно будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", - сообщил он.
Отмечается, что программа направлена на развитие устойчивой городской мобильности, в частности, приоритет для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта во время планирования и строительства транспортной инфраструктуры.
Также программа предусматривает закупку более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года.
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