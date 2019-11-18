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Espreso.tvМирКомитет Европарламента утвердил венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украину

Комитет Европарламента утвердил венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украину

Комитет Европейского парламента утвердил кандидатуру Оливера Варгеи на должность еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, который, в частности, будет отвечать за украинское направление

Об этом пишет Politico .

Сообщается, что Варгеи утвердили после того, как он заверил членов Европарламента в своей независимости от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Я не буду связан или находиться под влиянием заявлений или позиций любого премьер-министра какой-либо страны или любых других представителей любого правительства", - заявил он.

Ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме Оливеру Варгеи заявила, что ожидает ускорения имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В частности, Ляйен ожидает от Варгеи новые политические цели "Восточного партнерства" в середине 2020 года - это программа сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией. От него также ожидается борьба с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.

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