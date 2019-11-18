Комитет Европарламента утвердил венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украину
Об этом пишет Politico .
Сообщается, что Варгеи утвердили после того, как он заверил членов Европарламента в своей независимости от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Я не буду связан или находиться под влиянием заявлений или позиций любого премьер-министра какой-либо страны или любых других представителей любого правительства", - заявил он.
Ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме Оливеру Варгеи заявила, что ожидает ускорения имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В частности, Ляйен ожидает от Варгеи новые политические цели "Восточного партнерства" в середине 2020 года - это программа сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией. От него также ожидается борьба с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.
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