Комитет Европарламента утвердил венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украину

18 ноября, 2019, 17:54

Комитет Европейского парламента утвердил кандидатуру Оливера Варгеи на должность еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, который, в частности, будет отвечать за украинское направление

Об этом пишет Politico .

Сообщается, что Варгеи утвердили после того, как он заверил членов Европарламента в своей независимости от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Я не буду связан или находиться под влиянием заявлений или позиций любого премьер-министра какой-либо страны или любых других представителей любого правительства", - заявил он.

Ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме Оливеру Варгеи заявила, что ожидает ускорения имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В частности, Ляйен ожидает от Варгеи новые политические цели "Восточного партнерства" в середине 2020 года - это программа сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией. От него также ожидается борьба с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.