Казахстан не отправлял приглашений для встречи Зеленского и Путина
18 ноября, 2019, 10:08
Предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении встречи российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским была лишь темой для обсуждения
Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберды, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Тлеуберды отметил, что "официальных приглашений МИД не направлял".
- Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также заявлял, что Киев официально не получал предложений. Пристайко добавил, что сейчас стоит вопрос о нормандской встрече.
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