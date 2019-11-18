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Espreso.tvОбществоКазахстан не отправлял приглашений для встречи Зеленского и Путина

Казахстан не отправлял приглашений для встречи Зеленского и Путина


фото: reuters
Предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении встречи российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским была лишь темой для обсуждения

Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберды, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Тлеуберды отметил, что "официальных приглашений МИД не направлял".

  • Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также заявлял, что Киев официально не получал предложений. Пристайко добавил, что сейчас стоит вопрос о нормандской встрече.
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