Голосование за лучшую книгу в рамках проведения книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в библиотеках по всей Украине завершилось

18 ноября, 2019, 14:52

В этом году читатели из 276 библиотек участвовали в голосовании в двух номинациях "Литература для взрослых" и "Литература для детей"

Они имели возможность не только ознакомиться с лучшими отечественными литературными новинками года, но и отдать свой голос за понравившуюся книгу.

За победу в номинации "Литература для детей" соревновались три детских книги: "Дитя песиголовців" В.Аренев (издательство "АССА"), "Зграя" А.Никулина (издательство "Vivat"), "Арктична пасіка" О.Дерманский (издательство "Ранок").

Среди книг для взрослых в финал попали: "Фонетика тиші" И. Андрусяка (издательство "НК-Богдан"), "За спиною" Гаська Шиян (издательство "Фабула"), "Братство" О. Крыштопа (издательство "Вавилонская библиотека").

Посетители библиотек отметили, что выбирать среди предложенных книг было непросто, ведь каждая книга очень интересная, увлекательная и достойна внимания.

Активно выбирали лучшее литературное произведение и дети. Особенно приятно, как отметили библиотеки, такие конкурсы, как книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" поощряют молодежь к чтению, стимулируют желание задуматься, оценить книгу и обосновать свое мнение при выборе.

15 ноября оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" начал подсчет голосов. Десятки библиотек уже прислали заполненные анкеты для голосования.

Книги фавориты читателей будут объявлены 11 декабря на церемонии награждения победителей книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" и в прямом эфире телеканала "Еспресо".

Хотим напомнить, что книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и для поддержания интереса к чтению книг в Украине. Мы стремимся, чтобы издатели нашли надежный путь к широкой общественности через рекомендации, отзывы и оценку книг авторитетными экспертами и самими читателями.

ПРЕМИЯ прошла в три этапа.

1 ЭТАП - в течение июня оргкомитет принимал заявки от издательств на участие книг в конкурсе (в этом году вообще 146 книг от 38 издательств) по двум номинациям: "Литература для детей и подростков" и "Литература для взрослых".

2 ЭТАП - в течение июля экспертное жюри в составе 24 человек (известных журналистов и литературных критиков, писателей, профессоров украинских вузов и литературоведов) определяли, какие 3 книги в каждой из номинаций перейдут в финальный этап.

3 ЭТАП - с 18 сентября по 10 ноября победителя среди 3-х финалистов выбирали читатели в библиотеках по всей Украине.