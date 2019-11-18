 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлаву Укрэксимбанка Гриценко отпустили под залог в 3 млн грн

Главу Укрэксимбанка Гриценко отпустили под залог в 3 млн грн


фото: dw
Печерский районный суд города Киева отпустил из зала суда главу Укрэксимбанка Александра Гриценко с требованием в течение пяти дней внести залог в размере 3 млн грн

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Суд отказал прокурорам и не стал брать под стражу Гриценко. Главу Укрэксимбанка обязали внести залог в почти 3 (2,999) миллионов гривень в течение 5 дней.

Решение прокомментировали адвокаты Гриценко.

"Мы его внесем (залог, - ред.) в течение 5 рабочих дней, клиент освобожден, он вернется сегодня домой к детям. Мы обязаны ходить на каждый допрос следователей, кажется, сдать паспорта, мы будем выполнять все обязанности, возложенные на нас постановлением, без претензий ", - сказал адвокат Демин.

Защита не исключает подачу апелляции со стороны прокуроров.

"Мы не исключаем, что прокуратура будет недовольна этим решением и обжалует его в Апелляционном суде. Такое тоже возможно, мы не знаем их планов. Мы готовы, мы вообще считаем, что человека надо было освободить. Это был определенный компромисс, судья понимает. И то, что возвращение кредита - это не убытки, а обратное", - сказал защитник Гриценко.

Адвокат зазнчив. что суд пропустил целую группу мер в сторону смягчения.

"Есть прокуратура, у которой свое мнение. Есть защитники и судебная проверка. То есть факты, изложенные в ходатайстве о применении меры пресечения, учитывая, что прокуратура просила исключительно содержание под стражей и отмечала о возможности залога в качестве альтернативы. Судья избрал меру пресечения, который, гораздо мягче, чем содержание под стражей, то есть пропустив домашний арест, круглосуточный домашний арест, ночной домашний арест и дойдя, именно к просто залогу", - сказал Демин.

  • Прокуратура просила судей арестовать Александра Гриценко, главу "Укрэксимбанка", с залогом в размере 100 млн гривень.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать