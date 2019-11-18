Главу Укрэксимбанка Гриценко отпустили под залог в 3 млн грн
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Суд отказал прокурорам и не стал брать под стражу Гриценко. Главу Укрэксимбанка обязали внести залог в почти 3 (2,999) миллионов гривень в течение 5 дней.
Решение прокомментировали адвокаты Гриценко.
"Мы его внесем (залог, - ред.) в течение 5 рабочих дней, клиент освобожден, он вернется сегодня домой к детям. Мы обязаны ходить на каждый допрос следователей, кажется, сдать паспорта, мы будем выполнять все обязанности, возложенные на нас постановлением, без претензий ", - сказал адвокат Демин.
Защита не исключает подачу апелляции со стороны прокуроров.
"Мы не исключаем, что прокуратура будет недовольна этим решением и обжалует его в Апелляционном суде. Такое тоже возможно, мы не знаем их планов. Мы готовы, мы вообще считаем, что человека надо было освободить. Это был определенный компромисс, судья понимает. И то, что возвращение кредита - это не убытки, а обратное", - сказал защитник Гриценко.
Адвокат зазнчив. что суд пропустил целую группу мер в сторону смягчения.
"Есть прокуратура, у которой свое мнение. Есть защитники и судебная проверка. То есть факты, изложенные в ходатайстве о применении меры пресечения, учитывая, что прокуратура просила исключительно содержание под стражей и отмечала о возможности залога в качестве альтернативы. Судья избрал меру пресечения, который, гораздо мягче, чем содержание под стражей, то есть пропустив домашний арест, круглосуточный домашний арест, ночной домашний арест и дойдя, именно к просто залогу", - сказал Демин.
- Прокуратура просила судей арестовать Александра Гриценко, главу "Укрэксимбанка", с залогом в размере 100 млн гривень.
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