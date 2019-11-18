Герус прокомментировал подозрение Ляшко и анонсировал сбережения на электроэнергии 2 млрд грн в месяц

18 ноября, 2019, 20:24

Об этом Герус написал в Facebook.

"Сегодня одному дважды судимому безработному гражданину, который несет вред и опасность обществу, вручили подозрение. И этот гражданин уверенно идет к своей третьей судимости по ст. 346 ч. 2 УК Украины (от 4 до 7 лет). Отдельный привет охраннику дважды судимого гражданина Степанюку Евгению Николаевичу - он также целенаправленно идет к своей судимости. Если ты охранник, то охраняй. Но не выступай стороной конфликта, увеличивая численное преимущество своему неадекватному начальнику", - написал Герус.

Нардеп также выступил в защиту покупки электроэнергии у России и спрогнозировал сбережения на электроэнергии 2 млрд грн в месяц.

"Цена электроэнергии в ноябре на 20% ниже, чем в июле-августе. Рынок демонополизируется, олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается. Импорт электроэнергии из РФ составляет от 18 МВт (ночью) до 102 МВт (днем), что при нашем потреблении 14000 МВт - 19 000 МВт составляет от 0,13% до 0,54% нашего потребления. ... Совокупная экономия составит более 2 млрд грн в месяц", - написал Герус.