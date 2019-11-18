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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Швейцария разгромила Гибралтар и оформила выход в финальную часть турнира

Евро-2020: Швейцария разгромила Гибралтар и оформила выход в финальную часть турнира


фото: REUTERS
В матче 10 тура отборочного раунда Евро-2020 национальная команда Швейцарии разгромила Гибралтар (6: 1) и вышла в финальную часть турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В отборочному раунду Европы-2020 сборная Швейцарии заняла первое место в группе D, набрав 17 зачетных пунктов.

Отборочный турнир Евро-2020

10 тур

18 ноября

Гибралтар - Швейцария 1: 6

Голы: Стайч, 74 - Иттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Джака, 86

 

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