Евро-2020: Швейцария разгромила Гибралтар и оформила выход в финальную часть турнира
18 ноября, 2019, 23:36
В матче 10 тура отборочного раунда Евро-2020 национальная команда Швейцарии разгромила Гибралтар (6: 1) и вышла в финальную часть турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В отборочному раунду Европы-2020 сборная Швейцарии заняла первое место в группе D, набрав 17 зачетных пунктов.
Отборочный турнир Евро-2020
10 тур
18 ноября
Гибралтар - Швейцария 1: 6
Голы: Стайч, 74 - Иттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Джака, 86
- 16-17 ноября путевку в финальную часть Евро-2020 оформили еще пять сборных
- 15 ноября стали известны еще две национальные команды, которые сыграют в финальной части Евро-2020 .
- 14 ноября стали известны имена еще четырех участников финальной части Евро-2020.
- В октябре выход на Евро-2020 оформила сборная Украины, Испании, Италии, Бельгии, Польши и России.
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