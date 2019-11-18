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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей воскресенья

Евро-2020: результаты всех матчей воскресенья


фото: REUTERS
17 ноября было сыграно 7 матчей заключительного 10-го тура отбора Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

10 тур

17 ноября

Группа А

Косово - Англия - 0:4

Болгария - Чехия - 1:0

группа В

Сербия - Украина - 2:2

Люксембург - Португалия - 0:2

Группа Н

Молдова - Исландия - 1:2

Андорра - Турция - 0:2

Албания - Франция - 0:2

 

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