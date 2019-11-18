Евро-2020: результаты всех матчей воскресенья
18 ноября, 2019, 11:32
17 ноября было сыграно 7 матчей заключительного 10-го тура отбора Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
10 тур
17 ноября
Группа А
Косово - Англия - 0:4
Болгария - Чехия - 1:0
группа В
Сербия - Украина - 2:2
Люксембург - Португалия - 0:2
Группа Н
Молдова - Исландия - 1:2
Андорра - Турция - 0:2
Албания - Франция - 0:2
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