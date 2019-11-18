Евро-2020: расписание матчей и трансляций понедельника
18 ноября, 2019, 11:45
В понедельник, 18 ноября, будут сыграны 8 матчей 10 тура Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
10 тур
18 ноября
Группа D
21:45 Гибралтар - Швейцария
21:45 Ирландия - Дания
Группа F
21:45 Испания - Румыния, "Футбол 1"
21:45 Швеция - Фарерские острова
21:45 Мальта - Норвегия
Группа J
21:45 Греция - Финляндия
21:45 Италия - Армения, "Футбол 2"
21:45 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
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