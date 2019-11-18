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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций понедельника

Евро-2020: расписание матчей и трансляций понедельника


фото: uefa.com
В понедельник, 18 ноября, будут сыграны 8 матчей 10 тура Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

10 тур

18 ноября

Группа D

21:45 Гибралтар - Швейцария

21:45 Ирландия - Дания

Группа F

21:45 Испания - Румыния, "Футбол 1"

21:45 Швеция - Фарерские острова

21:45 Мальта - Норвегия

Группа J

21:45 Греция - Финляндия

21:45 Италия - Армения, "Футбол 2"

21:45 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина

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