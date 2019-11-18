Экс-тренер "Шахтера" пообедал с Папой Римским

18 ноября, 2019, 18:35

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека на благотворительном ужине в Ватикане встретился с Папой Римским Франциском

Об этом сообщает официальный facebook-аккаунт итальянского клуба.

Бывший тренер донецкого "Шахтера", а ныне итальянской "Ромы" Пауло Фонсека посетил благотворительный ужин в Ватикане, организованный при поддержке римского клуба, где встретился и пообщался с главой Католической церкви Папой Римским Франциском.

"Это был невероятно особый день. Я имел честь встретиться с Папой Франциском. Мне удалось принять участие в обеде, который организован при поддержке Ромы. В нем приняли участие более тысячи человек, которым повезло меньше, чем мне. Просто незабываемо", - поделился эмоциями португалец ..

На данный момент "Рома" находятся на шестой строчке в турнирной таблице Серии А. В следующем туре римляне примут участие 24 ноября против "Брешии".