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Espreso.tvОбществоДоллар подешевел до 24,22 грн

Доллар подешевел до 24,22 грн

По сравнению с предыдущим курсом, американский доллар сбросил в цене 2 копейки и стоит 24,22 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро наоборот: подорожало на 6 копеек и стоит 26,72 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 24,25 грн, продают - 24,30 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,75 грн, продают - 26,83 грн.

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