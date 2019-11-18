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Espreso.tvОбществоДело против Олега Ляшко - это показательное политическое преследование, - заявление "Народного фронта"

Дело против Олега Ляшко - это показательное политическое преследование, - заявление "Народного фронта"

Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, которое предусматривает меру наказания от 4 до 7 лет, как попытки показательного политического преследования

Напомним, Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, что ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвату ее Россией.

Мы уверены, толкание Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию.

Фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер нашей политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства с энергетических петель страны агрессора. Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины.

Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога.

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