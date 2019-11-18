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Espreso.tvОбществоБогдан скрывал от Зеленского "сдачу" округов на Черниговщине, - Поляков

Богдан скрывал от Зеленского "сдачу" округов на Черниговщине, - Поляков

Исключенный на прошлой неделе из состава фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обвинил главу Офиса президента Андрея Богдана в том, что тот якобы скрывал от президента сообщения о "сдаче" за деньги округов на Черниговщине

Об этом Поляков рассказал в интервью НВ.

По словам нардепа, за проигрыш мажоритарщика от "Слуги народа" в 206 округе давали $1,5 млн, о чем якобы знал глава ОП.

На вопрос, почему депутат начал обвинять только сейчас, Поляков заявил, что "хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался Богдан", с которым он поговорил на Банковой после выборов.

"На этой встрече также был Корниенко (заместитель председателя фракции "Слуга народа", - ред.) и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает, и Халимон не будет иметь отношения к руководящим должностям и добавил, что мы молодцы. Но при этом Халимона сделали заместителем председателя фракции и комитета", - сказал нардеп.

Поляков говорит, что когда в сентябре подошел к президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что не хочет, чтобы на местных выборах "повторилось то, что происходило на парламентских", тот "был очень удивлен".

"Богдан стоял рядом и его перекосило. Я понял, что Богдан ничего ему не рассказывал или рассказал свою версию", - отметил депутат, добавив, что похожую историю ему сообщили мажоритарщики из Запорожской области.

  • 15 ноября Полякова исключили из фракции из-за того, что он голосует вопреки ее позиции.
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