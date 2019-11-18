Богдан скрывал от Зеленского "сдачу" округов на Черниговщине, - Поляков
Об этом Поляков рассказал в интервью НВ.
По словам нардепа, за проигрыш мажоритарщика от "Слуги народа" в 206 округе давали $1,5 млн, о чем якобы знал глава ОП.
На вопрос, почему депутат начал обвинять только сейчас, Поляков заявил, что "хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался Богдан", с которым он поговорил на Банковой после выборов.
"На этой встрече также был Корниенко (заместитель председателя фракции "Слуга народа", - ред.) и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает, и Халимон не будет иметь отношения к руководящим должностям и добавил, что мы молодцы. Но при этом Халимона сделали заместителем председателя фракции и комитета", - сказал нардеп.
Поляков говорит, что когда в сентябре подошел к президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что не хочет, чтобы на местных выборах "повторилось то, что происходило на парламентских", тот "был очень удивлен".
"Богдан стоял рядом и его перекосило. Я понял, что Богдан ничего ему не рассказывал или рассказал свою версию", - отметил депутат, добавив, что похожую историю ему сообщили мажоритарщики из Запорожской области.
- 15 ноября Полякова исключили из фракции из-за того, что он голосует вопреки ее позиции.
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