10 из 18 министров Украины до назначения были ФОПами - Опендатабот

18 ноября, 2019, 15:38

Более половины, а именно 10 из 18 министров, входящих в состав Кабинета министров Алексея Гончарука, в прошлом были зарегистрированы как физические лица-предприниматели

Об этом сообщает сервис Опендатабот.

"В основном министры занимались консультациями по коммерческой деятельности и управлению и вели деятельность в сфере права", - говорится в сообщении.

В частности, платили налоги как физические лица-предприниматели Алексей Оржель, министр энергетики Владимир Бородянский, министр культуры и Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины, давали консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Кроме того, ФОПом был сам премьер-министр Укрины Алексей Гончарук, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и министр юстиции Денис Малюська. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет и министр цифровой трансформации Украины и вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров также были зарестровани как малые предприниматели.

Министр социальной политики Юлия Соколовская вела деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита и консультировала по вопросам налогообложения.

Министр обороны Андрей Загороднюк исследовал конъюнктуру рынка и общественное мнение.

По состоянию на середину ноября, все "министерские" ФОПы ликвидированы, и ни один министр предпринимательской деятельности не ведет, поскольку это запрещено законом (членам КМУ разрешается только преподавание, наука и творчество, и только в нерабочее время, если же член Кабмина имеет еще один источник заработка , то в течение 20 дней должен или прекратить это или подать в отставку).