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Espreso.tvОбществоЗа выходные на КПВВ "Станица Луганская" умерли двое пенсионеров

За выходные на КПВВ "Станица Луганская" умерли двое пенсионеров

Вблизи КПВВ "Станица Луганская" за прошедшие два дня при пересечении линии разграничения умерли двое мужчин пожилого возраста

Об этом сообщает координатор гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин, передает Еспресо.TV.

По его словам, у пункта пропуска сегодня, 17 ноября 2019 года, умер мужчина 1942 года и вчера, 16 ноября, там, также умер мужчина 1952 года, который следовал с не подконтрольной украинским властям территории на подконтрольную.

По словам Каплина, в воскресенье мужчина перешел временный мост и находился в демилитаризованной зоне на остановочном павильоне в очереди для посадки на транспорт в сторону украинского КПВВ вблизи разрушенного пролета моста через р. Северский Донец. Ему около 08:00 стало плохо. Он умер практически мгновенно.

 
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