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Espreso.tvОбществоИз Львова будет ходить ежедневный поезд в Берлин

Из Львова будет ходить ежедневный поезд в Берлин

Поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает Еспресо.TV .

Согласно зимнему расписанию, поезд "Укрзализныци" №89 будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. В свою очередь рейс на Вроцлав и дальше на Берлин будет отправляться в 19:57, прибывая на центральный железнодорожный вокзал германской столицы в 9:48. Таким образом, время на пересадку с украинского поезда в Перемышле составит 1 час 9 минут.

В обратном направлении поезд из Берлина отправляться в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38, а поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10:18. То есть время пересадки составит 1 час 40 минут.

  • Сейчас поезде №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.
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