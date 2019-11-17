Из Львова будет ходить ежедневный поезд в Берлин
17 ноября, 2019, 08:42
Поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин
Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает Еспресо.TV .
Согласно зимнему расписанию, поезд "Укрзализныци" №89 будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. В свою очередь рейс на Вроцлав и дальше на Берлин будет отправляться в 19:57, прибывая на центральный железнодорожный вокзал германской столицы в 9:48. Таким образом, время на пересадку с украинского поезда в Перемышле составит 1 час 9 минут.
В обратном направлении поезд из Берлина отправляться в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38, а поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10:18. То есть время пересадки составит 1 час 40 минут.
- Сейчас поезде №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.
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