Вдова Героя Небесной Сотни: подсудимый генерал Щеголев поедет на лечение за границу

17 ноября, 2019, 19:42

Приближенный к Януковичу генерал Службы безопасности Украины Александр Щеголев, который непосредственно занимался "зачисткой" Майдана во время Революции Достоинства, сейчас находится на лечении в Израиле

Об этом 14 ноября 2019 года во время траурных мероприятий рядом с Офисом президента на Банковой заявила киевлянка Тамара Швец, которая является женой убитого силовиками майдановца Виктора Швеца и создала общественную организацию "Объединение семей "Небесной сотни". Видео с соответствующим отрывком из ее выступления сегодня, 17 ноября, разместила на YouTube журналистка Татьяна Заровная, передает Еспресо.TV.

"Вы должны понимать, что сегодня происходит. На последнем суде по генералу Щеголев я была одна. Судебное заседание было закрыто. Генерал заболел и поедет в Израиль лечиться", - отметила она.

"Но он не один такой. Их очень много, тех кто руководили подразделениями военных, милиции, подразделений Службы безопасности Украины. Там было так называемое АТО Майдана. И они не хотят отвечать за своих подчиненных и за команды, которые они отдавали. В Конституции написано : "Преступный приказ - выполнение или предание - наказывается лишением свободы. Поэтому я Вас очень прошу: пожалуйста, настройтесь, не становитесь на колени. Вставать очень трудно ", - обратилась Швец к присутствующим.

Заровная, в свою очередь, прокомментировала эту и другие изменения в ходе расследования преступлений против участников революции.

"Это та самая женщина, которая мне в 2015-м рассказывала о судах над "Беркутом": "Убийцы Небесной Сотни кричат "Слава Беркуту!" и считают, что они правы "... И вот настал их час - господин Портнов требует посадить Сергея Горбатюка (которого я бы хотела видеть директором ГБР) и начать преследовать активистов Майдана. А еще - амнистировать "черную сотню" под руководством вынужденного бежать в Москву Дмитрия Садовника. Интересно и то, что недавно суд смягчил меру пресечения экс-"беркутовцу" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах активистов ", - написала журналистка.