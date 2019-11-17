 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВдова Героя Небесной Сотни: подсудимый генерал Щеголев поедет на лечение за границу

Вдова Героя Небесной Сотни: подсудимый генерал Щеголев поедет на лечение за границу

Приближенный к Януковичу генерал Службы безопасности Украины Александр Щеголев, который непосредственно занимался "зачисткой" Майдана во время Революции Достоинства, сейчас находится на лечении в Израиле

Об этом 14 ноября 2019 года во время траурных мероприятий рядом с Офисом президента на Банковой заявила киевлянка Тамара Швец, которая является женой убитого силовиками майдановца Виктора Швеца и создала общественную организацию "Объединение семей "Небесной сотни". Видео с соответствующим отрывком из ее выступления сегодня, 17 ноября, разместила на YouTube журналистка Татьяна Заровная, передает Еспресо.TV.

"Вы должны понимать, что сегодня происходит. На последнем суде по генералу Щеголев я была одна. Судебное заседание было закрыто. Генерал заболел и поедет в Израиль лечиться", - отметила она.

"Но он не один такой. Их очень много, тех кто руководили подразделениями военных, милиции, подразделений Службы безопасности Украины. Там было так называемое АТО Майдана. И они не хотят отвечать за своих подчиненных и за команды, которые они отдавали. В Конституции написано : "Преступный приказ - выполнение или предание - наказывается лишением свободы. Поэтому я Вас очень прошу: пожалуйста, настройтесь, не становитесь на колени. Вставать очень трудно ", - обратилась Швец к присутствующим.

Заровная, в свою очередь, прокомментировала эту и другие изменения в ходе расследования преступлений против участников революции.

"Это та самая женщина, которая мне в 2015-м рассказывала о судах над "Беркутом": "Убийцы Небесной Сотни кричат "Слава Беркуту!" и считают, что они правы "... И вот настал их час - господин Портнов требует посадить Сергея Горбатюка (которого я бы хотела видеть директором ГБР) и начать преследовать активистов Майдана. А еще - амнистировать "черную сотню" под руководством вынужденного бежать в Москву Дмитрия Садовника. Интересно и то, что недавно суд смягчил меру пресечения экс-"беркутовцу" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах активистов ", - написала журналистка.

  • Напомним, в октябре Щеголева отпустили под личное обязательство.
  • В правление Виктора Януковича генерал, родом из Донецкого региона, возглавлял Управления СБ Украины в городе Киеве и Киевской области и еще до Майдана, как сообщают СМИ, мог быть причастным к преследованию тогдашней оппозиции (партий "Батькивщина", "Свобода", УДАР, объединений "Общее дело", С14 и других).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

17 ноября, 2019 воскресенье

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать