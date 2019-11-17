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Espreso.tvОбществоВблизи Николаева загорелся дизельный поезд с пассажирами

Вблизи Николаева загорелся дизельный поезд с пассажирами

В Николаевской области в субботу, 16 ноября 2019 года, в поезде Колосовка-Николаев произошел пожар

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства возгорание поезда произошло возле одной из станций в Николаевской области, огнем были охвачены тягач и последний вагон поезда.

"Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - отмечают спасатели.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

 
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