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Espreso.tvМирВ столице Грузии оппозиция строит баррикады. Депутатов Иванишвили не будут пускать на работу

В столице Грузии оппозиция строит баррикады. Депутатов Иванишвили не будут пускать на работу


фото: twitter.com/OlegPanfilov7
В Тбилиси участники акции протеста в воскресенье, 17 ноября 2019 года, заблокировали все три входа в здание парламента Грузии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.

Митингующие разбили палатки возле входов в парламент и планируют установить 24-часовое дежурство. По словам протестующих, протест не закончится, пока требования митингующих не будут удовлетворены.

"Мы не позволим личному обслуживающему персоналу Бидзина Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта") войти в это здание. Если они хотят попасть в него, пусть тогда назначат внеочередные пропорциональные выборы", - отмечают они.

По последним данным, улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором.

Более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

Мешки с песком и дрова под парламентом, в частности, обеспечили лидеры оппозиционной партии "Европейская Грузия" - депутат Гига Бокерия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Они требовали, чтобы полиция пропустила к месту грузовик, однако правоохранители отказали. Правоохранители объяснили, что любой частный транспорт не может проехать к месту проведения акции, исходя из мер безопасности. После небольшой словесной перепалки оппозиционеры и их сторонники перенесли мешки с машины самостоятельно.

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