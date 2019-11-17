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Espreso.tvОбществоВ Польше трудоустроены 900 тыс. украинцев, но ненадолго

В Польше трудоустроены 900 тыс. украинцев, но ненадолго

В Республике Польша пока трудоустроены более миллиона иммигрантов, из которых почти 90% являются гражданами Украины

Они работают в среднем семь месяцев в году, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Простир.pl .

Такие данные, в частности, приводит Национальный банк Польши и Personnel Service.

Граждане Украины работают в Польше в каждой пятой фирме. Среди них 40% крупных предприятий, 25% средних и 15% малых.

Однако, эксперты предупреждают: польским фирмам все труднее привлекать иностранных наемных работников.

"Принятая польским государством модель, то есть работа без разрешения на трудоустройство в течение шести месяцев, привела к тому, что почти две трети работников из Украины приезжают в Польшу много раз. Они рассматривают труд здесь в краткосрочной перспективе, то есть хотят заработать деньги и вернуться в свою страну", - отмечает Кшиштоф Инґльот

В то же время, подчеркивает он, граждане Украины в свою очередь тоже не заинтересованы в долгосрочном трудоустройстве.

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Вместе с тем, согласно последним данным, украинские работники в Польше могут рассчитывать на хорошую заработную плату. Каждая вторая фирма предлагает работникам с востока ставку от 14,7 до 16 злотых брутто в час. 15% работодателей платит от 17 до 21 злотых брутто в час. А каждый пятый работодатель предлагает более 21 злотого брутто в час.

По словам экспертов, польский рынок труда очень ценит трудовых иммигрантов из Украины, а потому более 17% фирм готовы платить украинцам больше, чем польским работникам, чтобы задержать их в Польше. На их взгляд, Польше не хватает однозначной миграционной политики.

Эксперты тоже соглашаются, что без работников из Украины польская экономика в будущем не будет иметь таких возможностей развития, которые она имела в предыдущие четыре года.

  • Напомним, поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин.
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