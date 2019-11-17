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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Донецке нечистоты затопили склад с зерном и овощами

В оккупированном Донецке нечистоты затопили склад с зерном и овощами

15 ноября в поселке Тепличное Буденновского района Донецка произошла авария на напорном канализационном коллекторе "Райуправленческий" - произошел прорыв трубы

Как следствие, неочищенные сточные воды с фекалиями хлынули на территорию агрофирмы "Тепличный", передает Еспресо.TV со ссылкой на "пресс-центр" созданного российскими наемниками "МЧС ДНР".

"В зоне подтопления оказалось складское помещение с зерном и овощами и один приусадебный участок по улице Садовая", - сообщили в "пресс-центре".

Агрофирма "Тепличный" выращивает помидоры, капусту, огурцы, картофель, лук, перец, морковь, свеклу, кабачки, баклажаны, зерновые культуры, подсолнечник, кормовую кукурузу, а также клубнику и яблоки. Кроме того, предприятие занимается животноводством и птицеводством.

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