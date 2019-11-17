В одной из школ Одессы закрыли на карантин 8 классов

17 ноября, 2019, 08:27

В одесской школе № 63, что на улице Академика Королева, 12, закрыли на карантин 8 классов

Об этом сообщили в департаменте образования Одесского горсовета, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Pushkinska.net.

В департаменте отмечают, что в последнее время участились случаи вирусных заболеваний среди детей. В связи с этим педагоги и чиновники призывают одесситов к социальной ответственности.

"В связи с этим убедительно требуем, это не просьба, не приводить в школу или садик ребенка с признаками ОРВИ. А также не подвергать опасности своих детей и других детей. Иметь социальную ответственность, не скрывать повышенную температуру, давая ребенку лекарство" - обратились в департаменте.