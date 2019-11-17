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Espreso.tvОбществоВ Одессе появится представительство Института национальной памяти

В Одессе появится представительство Института национальной памяти


фото: UA:Перший
Орган государственной власти Институт национальной памяти готовит презентацию собственного филиала в городе Одесса, который состоится под лозунгом "Делаем историю популярной!"

Ее проведение назначено на 29-30 ноября 2019 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Института.

Мероприятие будет проходить в Одесской областной универсальной научной библиотеке им. Михаила Грушевского.

"К сожалению, очень большое число населения даже не видит причин и последствий войны с Россией, почему она идет, какие исторические процессы стали основой для этого.

Поэтому мы должны поддерживать тех, кто делает такую непростую, но очень нужную работу - говорить вслух правду о нашей истории, освещать факты геноцида, напоминать о том, что история не прощает невыученных уроков ", - отмечается в пресс-релизе ИНП.

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