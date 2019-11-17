В Нацполиции рассказали, чьи жизни забрал взрыв на столичной Троещине

17 ноября, 2019, 07:46

По предварительным данным, причиной гибели двух человек в столичном общежитии вечером 16 ноября 2019 года стал взрыв ручной гранаты

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната", - отмечается в сообщении.

По словам Крищенко, личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а второй - на стройке.

"По данному факту будет открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавил Корищенко.