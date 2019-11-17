В Черновцах появились почки на деревьях. Ученые объяснили почему

17 ноября, 2019, 20:16

На календаре - середина ноября, хотя в некоторых уголках Украины может сложиться такое впечатление, будто скоро наступит весна. В Черновцах на некоторых деревьях появились почки. На магнолиях бутоны такие большие, что, кажется, они вот-вот распустятся и дерево покроется цветами

Об этом говорится в публикации газеты Молодой буковинец, передает Еспресо.TV.

"Преждевременное распускания почек на деревьях спровоцировала продолжительная теплая осень. В таком состоянии они могут находиться еще долго. Если продолжится тепло, то на некоторых деревьях и кустах могут даже появиться листочки, - пояснила старший научный сотрудник Ботанического сада ЧНУ Мария Виклюк. - Период глубокого покоя растений состоялся летом. Поэтому если не будет понижение температуры до минусовых показателей, хотя бы небольших, то можно будет наблюдать распускание почек и их дальнейшее развитие. Но я не вижу значительных отклонений от нормы. Если не будет сильных морозов, то растения не пострадают. Однако когда наступит резкое похолодание, то почки могут обмерзнуть. Хотя большинство деревьев, особенно местных пород, приспособленные к зимнему климату. Я сейчас стою возле магнолий. На них действительно появились большие цветочные почки, покрытые мохнатой чешуей. Может показаться, что они вот-вот распустятся. Трудно спрогнозировать, как поведут себя деревья, когда продолжится теплая погода".

По ее словам, возможно, некоторые бутоны распустятся. Если будет плюсовая температура в конце зимы, то вегетация растений может произойти даже в феврале или в начале марта.

"В связи с глобальным потеплением в природе многое меняется, - заверила она. - Скажем, продолжается период вегетации, сокращаются фазы развития растений, скорее заканчивается цветение и так же быстрее созревают плоды. Деревья и кусты будут распускаться раньше нормы, некоторые даже цвести дважды в год, что наблюдается в последнее время. В Ботаническом саду очень много растений не местных. Они не все одинаково реагируют на теплую погоду осенью и зимой. Например, калина душистая даже сейчас еще цветет. Когда начинаются заморозки - цветение приостанавливается. Теплится - калина расцвела. Такие особенности сейчас можно наблюдать и в форзиции. Это касается также растений, которые цветут первыми весной ".

Нынешняя осень и действительно порадовала буковинцев теплой солнечной погодой. В отдельные дни в Черновцах даже были зафиксированы температурные рекорды.

Как рассказала начальница Черновицкого областного центра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова, 15 октября столбик термометра достиг отметки 20,6 градуса тепла. Он побил предыдущий температурный рекорд этого дня 1979 года, когда воздух прогрелся в городе до 20,1 градуса с плюсом. А 6 ноября синоптики тоже зафиксировали самую высокую температуру в этот день - 22, 6 градусов тепла. Она превысила температурный рекорд 2010 года - 21,1 градуса выше нуля.

В общем синоптики обещают, что на Буковине до конца этой недели продержится теплая погода, днем будет до 12-17 градусов с плюсом.

По последним прогнозам, декабрь тоже будет достаточно теплым, температура воздуха будет напоминать осеннюю.



Заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова сообщила, что предстоящая зима в Украине будет не холодной, в большинстве дней ожидается до 5 градусов тепла.

"Итак, вполне возможно, что распустятся почки на деревьях и цветочные бутоны на магнолиях", - заключает "Молодой буковинец".