В Белой Церкви двое злоумышленников вынесли из магазина 12 шуб

17 ноября, 2019, 18:46

В городе Белая Церковь Киевской области двое злоумышленников ночью проникли в магазин, украли 12 шуб стоимостью более 130 тыс. грн, а затем скрылись с места происшествия

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

На днях в 5:40 часов утра, в полицию позвонил случайный прохожий, который сообщил, что неизвестные повредили двери и ворвались в местный магазин меха. Злоумышленникам хватило 50 секунд, чтобы забрать товар.

Полицейские оперативно среагировали на сообщение гражданина и начали неотложные следственно-розыскные действия по установлению дерзких воров.

Позже владельцы магазина указали, что похищено 12 шуб стоимостью более 130 тыс. грн

Благодаря камерам уличного видеонаблюдения "Безопасный город" удалось установили, что воры двигались на автомобиле Mitsubishi в направлении столицы. В дальнейшем, одного из злоумышленников удалось задержать неподалеку от его места жительства. Им оказался 43-летний житель Киева, который в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления. Изделия из меха изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилище или иное помещение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Второго соучастника преступления сейчас устанавливают правоохранители. Продолжаются следственные действия.