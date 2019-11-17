Украинские корабли прошли под Крымским мостом
17 ноября, 2019, 12:44
В воскресенье, 17 ноября 2019 года, около 12:20 по Киеву украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", отпущенные из российского плена, прошли под арками Крымского моста
В 11:30 они вышли с территории керченского Генеральского мола (Генмола) в сопровождении российского буксира и "береговой охраны" оккупантов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местный ресурс Кеrch.FM.
Корреспондент издания следит за ситуацией с самой высокой точки города - с горы Митридат.
При этом в настоящее время в проливе нет ни одного судна.
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