Украинские корабли прошли под Крымским мостом

17 ноября, 2019, 12:44

В воскресенье, 17 ноября 2019 года, около 12:20 по Киеву украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", отпущенные из российского плена, прошли под арками Крымского моста

В 11:30 они вышли с территории керченского Генеральского мола (Генмола) в сопровождении российского буксира и "береговой охраны" оккупантов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местный ресурс Кеrch.FM.

Корреспондент издания следит за ситуацией с самой высокой точки города - с горы Митридат.

При этом в настоящее время в проливе нет ни одного судна.