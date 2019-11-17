Скалецкая обещает украинцам новую систему психиатрии

17 ноября, 2019, 22:11

Министерство здравоохранения Украины намерено разработать новый законопроект "О психическом здоровье"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение руководительницы ведомства Зоряны Скалецкой на ее официальной странице в Facebook за 17 ноября 2019 года.

По словам руководительницы МЗ, законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья". Кроме того, среди приоритетов министр назвал активное привлечение лиц с психическими нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.

Сегодня на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами".