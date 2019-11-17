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Espreso.tvОбществоСкалецкая обещает украинцам новую систему психиатрии

Скалецкая обещает украинцам новую систему психиатрии

Министерство здравоохранения Украины намерено разработать новый законопроект "О психическом здоровье"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение руководительницы ведомства Зоряны Скалецкой на ее официальной странице в Facebook за 17 ноября 2019 года.

По словам руководительницы МЗ, законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья". Кроме того, среди приоритетов министр назвал активное привлечение лиц с психическими нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.

Сегодня на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами".

 

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